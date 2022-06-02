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Білорусь перекидає понад 50 одиниць військової техніки на кордон з Україною

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Брест, Четвер 02 червня 2022 14:40
Білорусь перекидає понад 50 одиниць військової техніки на кордон з Україною Фото: Білорусь перекидає понад 50 одиниць військової техніки на кордон з Україною (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Збройні сили Білорусі перекидають понад 50 одиниць військової техніки з Гродно в Брестську область. На техніці є розпізнавальний знак - червоний квадрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларуски Гаюн".

За даними видання, напередодні в Гродненській області на залізничних станціях "Коробчиці" і "Свислоч" йшла навантаження військової техніки. Зокрема, 37 одиниць БМП, 5 ЗРК 9К33М3 "Оса", 2 Уралу, БРДМ-2, БТС-4, дві одиниці основ для ЗРК" Оса " під тентом.

При цьому сьогодні близько 8 ранку ешелон виїхав з Гродно, а о 10 ранку - був помічений в Барановичах, а також в агромістечку лісовій. Через 40 хвилин в районі агромістечка Доманове і об 11:00 в місті Івацевичі у напрямку На Брест.

Видання зазначає, що велика частина даної техніки стояла в Хойниках з 7 травня. Раніше її використовували для зміцнення кордону з Україною в Гомельській області. Інша ж, менша частина також використовувалася для посилення кордону з Польщею, а тепер її перевозять у напрямку Бреста.

Раніше повідомлялося, що Білорусь зняла з баз зберігання свої танки і бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.

Відзначимо, що з 22 червня по 1 липня в Гомельській області Білорусі, що межує з Україною, пройдуть "мобілізаційні навчання".

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