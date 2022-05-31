Білорусь зняла зі зберігання танки та БМП: в Генштабі назвали причину
Білорусь зняла з баз зберігання свої танки та бойові машини піхоти. Військова техніка може бути передана солдатам Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"Відзначено зняття з баз зберігання республіки білорусь танків та бойових машин піхоти. Не виключається їх подальша передача до Збройних сил Російської Федерації", - сказано в повідомленні Генштабу.
При цьому повідомляється, що цими танками та БМП війська РФ можуть замінити втрачену військову техніку.
Нагадаємо, що станом на вівторок, 31 травня, противник втратив понад 3300 бойових броньованих машин та 1358 танків.
Також ми писали, що з 22 червня по 1 липня у Гомельській області Білорусі, яка межує з Україною, пройдуть "мобілізаційні навчання".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.