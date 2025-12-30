ua en ru
Вт, 30 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Адвоката Коломойского поймали на взяточничестве, - источники

Киев, Вторник 30 декабря 2025 17:13
UA EN RU
Адвоката Коломойского поймали на взяточничестве, - источники Фото: Сергей Стецюк (facebook.com/stetsiuk)
Автор: Иван Носальский

СБУ и полиция разоблачили в Киеве адвоката, который требовал взятки за "помощь в решении налоговых вопросов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

В СБУ не называют имя фигуранта, но, по информации источников РБК-Украина, речь о Сергее Стецюке - помощнике и адвокате олигарха Игоря Коломойского. Ему уже избирают меру пресечения.

По данным правоохранителей, адвокат требовал от руководства одной из киевских компаний 100 тысяч долларов. В обмен на эту сумму он обещал содействие в "урегулировании" налоговых вопросов, которые, по его утверждению, якобы имелись в бухгалтерской отчетности предприятия.

Адвокат уверял предпринимателей, что располагает инсайдерской информацией от контролирующих органов, и заявлял: в случае отказа от выплаты им придется уплатить в государственный бюджет почти 1 млрд гривен штрафных санкций. Для этого он систематически оказывал давление на потерпевших, прибегая к манипуляциям и психологическому воздействию.

После того как бизнесмены согласились передать наличные, фигурант привлек своего знакомого в качестве посредника для получения денег. Правоохранительные органы поэтапно задокументировали противоправные действия и провели обыски по местам пребывания участников схемы.

На основании собранных материалов адвокату и его сообщнику сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество и пособничество в мошенничестве, совершенные в особо крупных размерах в условиях военного положения.

Сергей Стецюк

Сергей Стецюк - юрист, участвующий в ряде судебных дел, связанных с Игорем Коломойским.

Помимо юридической практики, Сергей Стецюк занимает должность почетного консула Республики Молдова в Днепре. В этом статусе он курирует вопросы экономической дипломатии и содействует развитию культурных связей между государствами.

К слову, ранее Высокий суд Англии постановил, что бывшие владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов должны выплатить банку более 3 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коррупция Игорь Коломойский
Новости
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Зеленский ответил, о чем говорил бы с Путиным лично
Аналитика
Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Обстрелы не склоняют украинцев к переговорам с Россией: интервью с социологом Антиповичем