Коломойскому избрали меру пресечения по делу о заказном убийстве
Бизнесмену Игорю Коломойскому избрали меру пресечения по делу об организации заказного убийства адвоката. Он остается под стражей, но без возможности выйти под залог.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в суде.
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения олигарху, который уже находится в СИЗО. Суд установил меру пресечения в виде ареста до 7 июля, но теперь без права на внесение залога.
Напомним, что в рамках других уголовных дел Коломойскому продлили меру пресечения 22 апреля. Его оставили под арестом с возможностью выйти под залог, размер которого был установлен в размере 1,96 млрд гривен.
Источники РБК-Украина также отмечают, что сам Коломойский не согласен с подозрением в организации заказного убийства адвоката.
Что известно об этом деле
8 мая полиция сообщила, что Игорю Коломойскому объявили новое подозрение. Скандального олигарха подозреваю в организации заказного убийства директора юридической фирмы Сергея Карпенко. Инцидент произошел еще в 2003 году в Феодосии.
По данным следствия, Коломойский по мотивам личной мести нанял людей, которые напали на адвоката и ранили его ножом. Мужчину спасли медики, нападавших поймали.
Украинские правоохранители только сейчас установили безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика.
Детальнее о других делах Коломойского и какое наказании ему грозит - узнайте в материале РБК-Украина.
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