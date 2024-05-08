Коломойскому объявили подозрение в организации заказного убийства

Олигарх Игорь Коломойский получил новое подозрение. Бизнесмена, который уже является фигурантом ряда уголовных дел, подозревают в организации заказного убийства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Нацполицию и Офис генпрокурора.

Правоохранительные органы не называют имя бизнесмена, получившего подозрение. Но указывают, что он уже подозревается в легализации имущества, полученного мошенническим путем.

По данным источников РБК-Украина, подозрение объявили Игорю Коломойскому, находящемуся под стражей.

Источники в правоохранительных органах отмечают, что в течение многих лет оказывалось противодействие расследованию, в том числе и через связи в тогдашних высших органах власти и правоохранительных органах.

Фото: Коломойскому вручили новое подозрение (t.me/UA_National_Police)

Что известно о деле

По данным следствия, Коломойский заказал убийство адвоката в 2003 году. Как известно, директор одной из юридических компаний отказался сотрудничать в незаконной сделке.

Действуя по мотивам личной мести, олигарх привлек членов банды, которая "специализировалась" на совершении тяжких и особо тяжких преступлений, включая физическую расправу с конкурентами.

Четверо мужчин напали на адвоката в центре Феодосии и ранили его ножом. Потерпевшего спасли медики, а правоохранители задержали исполнителей заказного убийства.

Теперь полиция установила безоговорочные доказательства, подтверждающие личность заказчика. Коломойскому сегодня, 8 мая, вручили подозрение.