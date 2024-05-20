5 лет Зеленского. На какие болевые точки украинцев давит Россия и есть ли риски для власти страны

О том, с чем Украина вступает в шестой год президентства Владимира Зеленского и за счет чего Россия будет пытаться раскачать ситуацию в ближайшее время – в колонке журналиста РБК-Украина Милана Лелича.

Когда пять лет назад, 20 мая 2019 года, Владимир Зеленский шел в Верховную раду на свою инаугурацию и "давал пять" своим сторонникам, собравшимся у парламента, он явно представлял свои пять президентских лет по-другому. Помимо текущих внутриукраинских неурядиц, на его каденцию пришлась пандемия ковида – на 2020-й год она считалась тяжелейшим испытанием – а потом и полномасшабное вторжение России, по сравнению с которым все предыдущие проблемы уже кажутся совершенно незначительными.

Если бы вторжения не случилось, сейчас Украина готовилась бы к инаугурации нового главы государства. Но из-за большой войны сейчас вся Украина думает не о выборах, инаугурации или переформатировании парламента, а о наступлении россиян на Харьковщине, проблемах в энергетике и, конечно, о мобилизации.

К этим объективным трудностям добавляются и высосанные из пальца. Россия уже несколько месяцев пытается раскачивать тему якобы "нелегитимности" Зеленского как президента после 20 мая, по истечению его пятилетнего срока. Накануне в Пекине Владимир Путин фактически открытым текстом дал понять, что с сегодняшнего дня РФ будет педалировать тему "нелегитимности" еще активнее.

О том, что конец мая и июнь будут для Украины тяжелыми даже по ее привичным меркам, военно-политическое руководство страны предупреждало давно. К давлению на фронте и ударам по энергетике добавлются раскачка непопулярной темы мобилизации через социальные сети и заражение украинцев мыслевирусом "нелегитимности".

Очевидно, по российским рассчетам все это вместе должно привести к взрыву недовольства в Украине, смене или как минимум ослаблению власти и, как следствие, – к поражению на фронте.

Несмотря на многолетние попытки, россияне так и не научились понимать внутриукраинские процессы. В частности то, что не каждый протест против власти, уличный или фейсбучный, обязательно имеет пророссийские симпатии. А с 2022 года – так точно не имеет. С маниакальным упорством путинская пропаганда, во главе с самим Путиным, уже более десяти лет продвигает совершенно абсурдные нарративы – вроде "госпереворота", которым, по версии Кремля, являлась Революция достоинства. Для внутрироссийской аудитории такие месседжи могут иметь свой мобилизирующий смысл, для украинской они полностью бессмысленны. Опять-таки, особенно с февраля-2022.

С другой стороны, внутренние катаклизмы не обязательно должны иметь пророссийскую направленность, чтобы привести к краху государства – их может быть достаточно самих по себе, если речь идет о сложных военных временах. Лучшее доказательство – провал украинской освободительной борьбы сто с лишним лет назад, когда именно война между различными группами внутри самой Украины в итоге привела к советской оккупации.

Вероятно, далеко не все украинцы рефлексируют так глубоко. Но понимание того, что враг – в Москве, а не в Киеве, у них все же закрепилось. Украинский народ за эти два с лишним года тоже поменялся, повзрослел – пусть и не так сильно, как многие описывают в соцсетях.

Руководитель социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в разговоре с РБК-Украина подтверждает: оснований для того, что россияне смогут разжечь в Украине какой-то серьезный пожар, нету. "Это все не может стать искрой, чтобы россияне могли спровоцировать в Украине какие-то восстания, перевыборы, Майдан и т.д. Я не вижу оснований в этих факторах (наступление, энергетика, мобилизация, "нелегитимность", - ред). Мы можем разве что сами себя разжигать вопросами справедливости, а это у нас по отношению ко всему: к мобилизации, к коррупции и прочему. Но украинец прекрасно знает, где он живет. У нас на огромной части границы стоят вражеские войска. Украинец не пойдет на внутренню борьбу собственно потому, что мы имеем внешнего агрессора ", – говорит он.

В тему "нелегитимности", которую раздувают россияне, Антипович не верит особенно. По его словам, она никому в Украине "не заходит" и никаких перспектив не имеет. И потому, что две третих украинцев по-прежнему доверяют президенту, и потому, что большинство не поддерживает проведение выборов в нынешних условиях: из-за невозможности нормально провести кампанию и голосование, миллионов избирателей за рубежом и сотен тысяч – в окопах, траты бюджетных денег, которые куда лучше потратить на ВСУ. "Вопросов к легитимности таких выборов будет куда больше, чем к легитимности президента или Верховной рады", – резюмирует он.

За пять лет президентства (и особенно его вторую половину), конечно, изменился и сам Зеленский. Самые очевидные изменения, конечно, внешние. Фото президента образца 2019 года и образца 2024-го – популярный шаблон для мемов "До"/"После".

Но куда интереснее, конечно, изменения внутренние. Один из соратников Зеленского с самого начала его президентской кампании рассказывает: в начале каденции главным для президента было понять, "как все работает", в середине – "попытаться сделать что-то хорошее", с 24 февраля 2022-го – обеспечить победу Украины через дипломатию и вхождение в Евросоюз и НАТО.

При этом в общих чертах, по словам собеседника, управленческий стиль Зеленского остался неизменным. "Это же стержневая история: любопытство, "я всегда прав" – но при этом надо всех послушать, здоровая агрессия, юмор, подколы, импровизация, драйв – все это осталось", – говорит он.

Будущее Зеленского неразрывно связано с тем, как именно и когда закончится война. И нельзя исключать, что в конечном счете придется идти на компромиссы разной степени болезненности. В окружении президента уверяют: если он поймет, что большинство населения этот компромисс более-менее нормально воспринимают, по принципу "могло быть хуже" – тогда он пойдет на второй срок. А если нет, то нет.

"Но сейчас все направлено на то, чтобы не проиграть, а желательно еще и выиграть", – говорит собеседник. Но до победы, если она наступит, в любом случае, еще очень долго.

На последней встрече с журналистами Зеленский пубично признал то, о чем написаны уже сотни и тысяч статей: Запад откровенно боится поражения России в войне, которое повлечет за собой непредсказуемые последствия.

Очевидно, в обозримом будущем ситуация не изменится. Глобально поколебать это зыбкое равновесие – "Украина должна выиграть – но и Россия не должна проиграть" – может разве что победа Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. Последствия смены власти в Белом доме будут непредсказуемы, в первую очередь – для его возможного нового хозяина.

Если же Штаты продолжат двигаться нынешним курсом, во главе которого – "недопущение эскалации", война в нынешней горячей фазе будет продолжаться еще неопределенно долго.

И, как следствие, столько же будет длиться президентство Зеленского. Разве что в какой-то момент, через год-два-три, в обществе не появится и не окрепнет реальный запрос на смену власти. Или хотя бы ее процедуру – через выборы, по итогам которых Зеленский имеет более чем реальные шансы переизбраться.

До тех пор, очевидно, украинскому народу придется и далее терпеть все связанные с войной лишения. Социолог Алексей Антипович рассказывает, что его агенция разными путями пыталась выяснить у украинцев предел их терпения. "Украинцы в основной своей массе готовы терпеть столько, сколько будет нужно для нашей победы. Это основной ответ, который не меняется", – говорит он.

Очевидно, перевернуть украинскую лодку россиянам так в итоге и не получится. Если ее не перевернут сами украинцы.

Но и власть тоже не должна успокаиваться в отсутсвие демократической ротации, которой в нынешних условиях никто не требует. Обратная сторона военного времени – естественным образом обостренное чувство справедливость, запрос на честность и прозрачность во всем, от мобилизации до отключений электричества. В начале шестого года президентства Зеленский этот экзамен сдает не на отлично.