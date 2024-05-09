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Коломойському обрали запобіжний захід у справі про замовне вбивство

Київ, Четвер 09 травня 2024 14:26
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Коломойському обрали запобіжний захід у справі про замовне вбивство Фото: Ігор Коломойський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Бізнесмену Ігорю Коломойському обрали запобіжний захід у справі про організацію замовного вбивства адвоката. Він залишиться під вартою, але без можливості вийти під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела у суді.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід олігарху, який вже перебуває у СІЗО. Суд встановив запобіжний захід у вигляді арешту до 7 липня, але тепер без права на внесення застави.

Нагадаємо, що у рамках інших кримінальних справ Коломойському продовжили запобіжний захід 22 квітня. Його залишили під арештом з можливістю вийти під заставу, розмір якої встановили у розмірі 1,96 млрд гривень.

Джерела РБК-Україна також зазначають, що сам Коломойський незгоден з підозрою в організації замовного вбивства адвоката.

Що відомо про цю справу

Вчора, 8 травня, поліція повідомила, що Ігорю Коломойському оголосили нову підозру. Скандального олігарха підозрюю в організації замовного вбивства директора юридичної фірми Сергія Карпенка. Інцидент стався ще у 2003 році у Феодосії.

За даними слідства, Коломойський з мотивів особистої помсти найняв осіб, які напали на адвоката та поранили його ножем. Чоловіка врятували медики, нападників спіймали.

Українські правоохоронці лише зараз встановили беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.

Детальніше про інші справи Коломойського та яке покарання йому загрожує - дізнайте у матеріалі РБК-Україна.

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