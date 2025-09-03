Коломойского должны были освободить от уголовной ответственности, - прокурор ОГП

Офис генерального прокурора (ОГП) в Верховном Суде фактически признал, что сроки давности привлечения бизнесмена Игоря Коломойского к ответственности истекли.

Об этом сказал прокурор Роман Егжов 12 августа 2025 во время рассмотрения одного из ходатайств Коломойского.

Отмечается, что в случае, когда истекает срок привлечения человека к ответственности, это означает, что лицо уже не могут судить.

По делам с особо тяжкими преступлениями такой срок составляет от 5 до 15 лет в зависимости от природы правонарушения. Однако он также может быть пересчитан, если, например, лицо совершило новое преступление или скрывалось от правосудия.