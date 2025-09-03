Коломойського мали б звільнити від кримінальної відповідальності, - прокурор ОГП

Офіс генерального прокурора (ОГП) у Верховному Суді фактично визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули.

Про це сказав прокурор Роман Єгжов 12 серпня 2025 під час розгляду одного з клопотань Коломойського.

Зазначається, що у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити.

У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.