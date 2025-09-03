ua en ru
Коломойского должны были освободить от уголовной ответственности, - прокурор ОГП

Среда 03 сентября 2025 10:34
Коломойского должны были освободить от уголовной ответственности, - прокурор ОГП Фото: Игорь Коломойский в суде (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Бизнесмена Игоря Коломойского, который находится под стражей два года, уже нет оснований привлекать к ответственности из-за истечения сроков давности. Такое заявление сделал прокурор Офиса Генерального прокурора в Верховном Суде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Telegraf.

Офис генерального прокурора (ОГП) в Верховном Суде фактически признал, что сроки давности привлечения бизнесмена Игоря Коломойского к ответственности истекли.

Об этом сказал прокурор Роман Егжов 12 августа 2025 во время рассмотрения одного из ходатайств Коломойского.

Отмечается, что в случае, когда истекает срок привлечения человека к ответственности, это означает, что лицо уже не могут судить.

По делам с особо тяжкими преступлениями такой срок составляет от 5 до 15 лет в зависимости от природы правонарушения. Однако он также может быть пересчитан, если, например, лицо совершило новое преступление или скрывалось от правосудия.

Дело Коломойского

Напомним, подозрение Игорю Коломойскому в хищении более 9,2 млрд гривен объявили еще 7 сентября 2023 года.

При этом 2 сентября того же года ему объявили о подозрении в отмывании крупных сумм путем вывода за границу. Бизнесмену избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В июле 2025 года стало известно, что САП и НАБУ завершили следствие по делу бывшего владельца "ПриватБанка".

