Коломойського мали б звільнити від кримінальної відповідальності, - прокурор ОГП
Бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою два роки, не мають підстав притягати до відповідальності через сплив строків давності. Таку заяву зробив прокурор Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegraf.
Офіс генерального прокурора (ОГП) у Верховному Суді фактично визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули.
Про це сказав прокурор Роман Єгжов 12 серпня 2025 під час розгляду одного з клопотань Коломойського.
Зазначається, що у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити.
У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.
Справа Коломойського
Нагадаємо, підозру Ігорю Коломойському в розкраданні понад 9,2 млрд гривень оголосили ще 7 вересня 2023 року.
При цьому 2 вересня того ж року йому оголосили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виведення за кордон. Бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У липні 2025 стало відомо, що САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього власника "ПриватБанку".