Коломойського мали б звільнити від кримінальної відповідальності, - прокурор ОГП

Середа 03 вересня 2025 10:34
Коломойського мали б звільнити від кримінальної відповідальності, - прокурор ОГП Фото: Ігор Коломойський у суді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Бізнесмена Ігоря Коломойського, який перебуває під вартою два роки, не мають підстав притягати до відповідальності через сплив строків давності. Таку заяву зробив прокурор Офісу Генерального прокурора у Верховному Суді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Telegraf.

Офіс генерального прокурора (ОГП) у Верховному Суді фактично визнав, що строки давності притягнення бізнесмена Ігоря Коломойського до відповідальності минули.

Про це сказав прокурор Роман Єгжов 12 серпня 2025 під час розгляду одного з клопотань Коломойського.

Зазначається, що у випадку, коли збігає строк притягнення людини до відповідальності, це означає, що особу не можуть вже судити.

У справах з особливо тяжкими злочинами такий строк складає від 5 до 15 років, залежно від природи правопорушення. Проте він також може бути перерахований, якщо, наприклад, особа вчинила новий злочин або переховувалась від правосуддя.

Справа Коломойського

Нагадаємо, підозру Ігорю Коломойському в розкраданні понад 9,2 млрд гривень оголосили ще 7 вересня 2023 року.

При цьому 2 вересня того ж року йому оголосили про підозру у відмиванні великої суми коштів шляхом виведення за кордон. Бізнесмену обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У липні 2025 стало відомо, що САП і НАБУ завершили слідство у справі колишнього власника "ПриватБанку".

