САП закрила справу про хабар Кучмі від Коломойського за контроль над "Укрнафтою"

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

САП закрила справу за фактом вимагання і отримання Леонідом Кучмою і Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара

Спеціалізована антикорупційна прокуратура в серпні 2018 року закрила кримінальну справу за фактом вимагання і отримання другим президентом України Леонідом Кучмою і його зятем бізнесменом Віктором Пінчуком 110 млн доларів хабара від олігарха Ігоря Коломойського за право контролю над нафтовидобувною компанією "Укрнафтою". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування для програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом".

Як повідомили в ГПУ у відповідь на запит журналістів, постанову про закриття кримінальної справи №42015000000000425 було винесено 2 серпня 2018 року прокурором САП, який здійснював процесуальне керівництво у цій справі. Повідомляється, що прокурор закрив справу, встановивши відсутність складу кримінального злочину.

4 березня 2015 року відбулося засідання Спецкомісії Верховної ради з питань приватизації, на якому Коломойський заявив, що з 2003 року щомісячно надавав 5 млн доларів хабара на вимогу Кучми і Пінчука за право керувати компанією "Укрнафтою".

11 березня 2015 року комісія ВР звернулася в Генпрокуратуру з вимогою порушити кримінальну справу за цим фактом. При цьому глава парламентської комісії Борис Філатов заявляв, що "свифти, які підтверджують дачу хабара Кучми і Пінчука і передані в комісію, будуть направлені в Генеральну прокуратуру". Таким чином 18 березня 2015 року розслідування було розпочато.

За даними держреєстру судових рішень, адвокат Коломойського надав слідству копії документів, серед яких - копія угоди про співробітництво по досягненню оперативного контролю над ВАТ "Укрнафта" від 25 січня 2003 року. Сторони домовилися про здійснення контролю над компанією. На виконання цих домовленостей 30 січня 2003 року був обраний новий голова правління "Укрнафти" Ігор Палиця, який у період до квітня 2003 здійснив зміну правління і призначив нових заступників голови правління і головного бухгалтера. Крім того, в Наглядову раду товариства був включений сам Коломойський і чотири людини з його оточення.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко передав у НАБУ справи, в яких фігурують Кучма, Пінчук і Коломойський