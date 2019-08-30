Коломойський розповів деталі зустрічі з Порошенком після виборів

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський заявив, що вони з Порошенком "просто поговорили"

Український олігарх Ігор Коломойський підтвердив, що після виборів зустрічався з колишнім президентом Петром Порошенком. Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, це була звичайна приватна зустріч у Києві "в приватному домоволодінні".

"Ми з ним ні про що не домовлялися... Ми просто поговорили. Про життя. Шанобливо. Як він себе почуває в ролі непрезидента, наприклад, які у нього відчуття. Нормально. Звикає. Звичайно, скажімо, в останні роки його правління, у нас були не сильно сонячні відносини", - розповів Коломойський.

Нагадаємо, раніше Коломойський заявив, що обговорював із Зеленським дефолт України.

"Він розуміє це. Він розуміє відповідальність. Розуміє, що вся його свита, вони розбіжаться всі у разі кризи, так само, як розбіглася (Петра Порошенка, - ред.) свита, а він потім як Порошенко може залишитися", - розповів Коломойський деталі розмови з Зеленським до того, як останній оголосив про участь у виборах президента України.

Олігарх також підкреслив, що дефолт є першим етапом очищення і одужання економіки країни.