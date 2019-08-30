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Коломойський спрогнозував різке падіння курсу гривні

Новини » Політика    30.08.2019 - 15:04
Коломойський спрогнозував різке падіння курсу гривні
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що курс долара вже восени проб'є 30 гривень

Нинішнє зміцнення курсу гривні до долара може обернутися різким падінням національної валюти у вересні-жовтні. Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів олігарх Ігор Коломойський.

Зокрема, він назвав нинішнє зміцнення курсу гривні штучним процесом.

"При тому, що сальдо зовнішньої торгівлі негативне. Вони (Національний банк, - ред.) закладають під вересень-жовтень бомбу уповільненої дії. Коли курс стрибне до 30, то це буде винний новий уряд", - зазначив Коломойський.

Нагадаємо, раніше Рахункова палата оцінила втрати держбюджету від зміцнення гривні.

"За оцінками, через менший офіційний курс, ніж прогнозувалося, недоотримано 9,2 млрд гривень доходів. Але зміцнення гривні не є наслідком успіхів економіки України, або зростання її інвестиційної привабливості", - повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан.

До цього в Національному банку України заявляли, що оптимальним курсом гривні до долара є ринковий курс, і не збирається повертатися до політики фіксованого курсу.

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