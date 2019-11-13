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Коломойський через суд списав мільярдний борг перед "ПриватБанком"

Новини » Економіка     13.11.2019 - 12:03
Коломойський через суд списав мільярдний борг перед "ПриватБанком"
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Суд визнав недійсними умови договорів

Північний апеляційний господарський суд задовольнив позов ТОВ "Тех-Трейд-Інвест" (пов'язаного з Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим") до "ПриватБанку". Про це йдеться в рішенні суду від 4 листопада 2019 року, розміщеному в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Рішенням визнано недійсними деякі положення низки кредитних договорів, укладених між "ПриватБанком" та ТОВ "Парктур", ТОВ "Скорзонера", ТОВ "Шелті", ТОВ "Аспект" у 2006-2016 рр. Загальна сума за цими договорами становить 7,5 млрд грн.

Суд прийшов до висновку, що "оскаржувані умови кредитних договорів, за якими позичальники повинні сплатити, крім відсотків за користування кредитом, ще й винагороду за його користування, є несправедливими умовами договорів та відповідно підлягають визнанню недійсними".

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний портфель націоналізованого "Приватбанку", який класифікується як Бов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року оцінюється в 213 млрд грн. У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, які управляються як окремий портфель".

У червні 2019 року заступник голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук заявила, що компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "ПриватБанку", винні банку в гривневому еквіваленті 240 млрд грн.

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