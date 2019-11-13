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Коломойский через суд списал миллиардный долг перед "ПриватБанком"

Новости » Экономика     13.11.2019 - 12:03
Коломойский через суд списал миллиардный долг перед "ПриватБанком"
Фото: Игорь Коломойский (УНИАН)

Суд признал недействительными условия договоров

Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск ООО "Тех-Трейд-Инвест" (связанного с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым") к "ПриватБанку". Об этом говорится в решении суда от 4 ноября 2019 года, размещенном в Едином государственном реестре судебных решений.

Решением признаны недействительные некоторые положения ряда кредитных договоров, заключенных между "ПриватБанком" и ООО "Парктур", ООО "Скорзонера", ООО "Шелти", ООО "Аспект" в 2006-2016 гг. Общая сумма по этим договорам составляет 7,5 млрд грн.

Суд пришел к выводу, что "оспариваемые условия кредитных договоров, по которым заемщики должны оплатить, кроме процентов за пользование кредитом, еще и вознаграждение за его использование, являются несправедливыми условиями договоров и соответственно подлежат признанию недействительными".

Как сообщало РБК-Украина, кредитный портфель национализированного "ПриватБанка", который классифицируется как связанный с предыдущими акционерами, на конец 2018 года оценивается в 213 млрд грн. В отчете, подтвержденном аудиторской компанией E&Y, эта категория представлена как "Кредиты, которые управляются как отдельный портфель".

В июне 2019 года заместитель главы правления "ПриватБанка" Галина Пахачук заявила, что компании, вероятно подконтрольные бывшим владельцам "ПриватБанка", должны банку в гривневом эквиваленте 240 млрд грн.

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