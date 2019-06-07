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"ПриватБанк" оцінює борг Коломойського більш ніж в 200 млрд грн

Новини » Економіка    07.06.2019 - 12:32
"ПриватБанк" оцінює борг Коломойського більш ніж в 200 млрд грн
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Підтверджена аудитором сума становить 212 млрд грн

Компанії, ймовірно підконтрольні колишнім власникам "ПриватБанку", на сьогодні винні банку в гривневому еквіваленті 240 млрд грн. Про це повідомила заступник голови правління "Приватбанку" Галина Пахачук в інтерв'ю НВ Бізнес.

При цьому вона зазначила, що з цієї суми 212 млрд грн з них підтверджені аудиторським висновком кредити плюс відсотки, які нараховані, але не отримані.

"І відповідно, коли зростає курс, збільшується і зобов'язання щодо валютної позиції", - сказала вона, відповідаючи на питання про те, скільки коштів має повернути колишній співвласник банку Ігор Коломойський.

Як повідомляло РБК-Україна, кредитний портфель націоналізованого "Приватбанку", який класифікується як пов'язаний з попередніми акціонерами, на кінець 2018 року оцінюється в 212,795 млрд грн. У звіті, підтвердженому аудиторською компанією E&Y, ця категорія представлена як "Кредити, які управляються як окремий портфель".

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. Чистий збиток банку в 2016 році склав 176,64 млрд грн, у 2017 році - 23,99 млрд грн. У 2018 році "ПриватБанк" вперше після націоналізації отримав чистий прибуток - 12,52 млрд грн.

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