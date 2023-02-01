Официально. В ГБР подтвердили подозрение экс-министру Насалику и рассказали подробности

В Государственном бюро расследований подтверждают, что сообщили подозрение экс-главе Минэнергоугля Игорю Насалику. Ее сообщили совместно с Офисом генпрокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ДБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении экс-главе Минэнергоугля в служебной халатности", - сказала Сапьян.

По ее словам, наказание по этой статье жесточайшее, но может быть лишение свободы до 5 лет.

Напомним, как ранее рассказали РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Сообщалось, что экс-министр подозревается в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа на сумму 1,5 млрд гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.