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Официально. В ГБР подтвердили подозрение экс-министру Насалику и рассказали подробности

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Киев, Среда 01 февраля 2023 15:32
Официально. В ГБР подтвердили подозрение экс-министру Насалику и рассказали подробности Фото: Игорь Насалик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Государственном бюро расследований подтверждают, что сообщили подозрение экс-главе Минэнергоугля Игорю Насалику. Ее сообщили совместно с Офисом генпрокуратуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника по коммуникациям ДБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

"Да, могу уже сказать, что Государственное бюро расследований совместно с ОГПУ действительно сообщили о подозрении экс-главе Минэнергоугля в служебной халатности", - сказала Сапьян.

По ее словам, наказание по этой статье жесточайшее, но может быть лишение свободы до 5 лет.

Напомним, как ранее рассказали РБК-Украина источники, Государственное бюро расследований сообщило о подозрении бывшему главе Министерства энергетики и угольной промышленности Игорю Насалику.

Сообщалось, что экс-министр подозревается в подписании убыточных для государства соглашений по растаможке газа на сумму 1,5 млрд гривен.

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Игорь Насалик ГБР Офис Генпрокурора
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