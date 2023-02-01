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СБУ пришла с обысками в дом Коломойского, - источники

Новина українською →
Киев, Среда 01 февраля 2023 10:32
СБУ пришла с обысками в дом Коломойского, - источники Фото: Игорь Коломойский (dynamo.kiev.ua)
Автор: Юлия Акимова, Мария Кучерявец

Служба безопасности проводит обыски в доме олигарха Игоря Коломойского. Расследование касается махинаций в компаниях "Укртатнефть" и "Укрнефть".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

На данный момент известно, что речь идет о растрате нефтепродуктов на общую сумму в 40 млрд. гривен. Кроме того, речь идет и об уклонении от уплаты таможенных платежей.

Фото: в сети опубликовали кадры обысков в доме Коломойского

Вероятно, обыски проходят по месту жительства олигарха на курорте Буковель.

Отметим, что официальных комментариев по поводу обысков у украинского бизнесмена не поступало.

Напомним, что ранее Украина национализировала часть предприятий олигарха Игоря Коломойского, и речь шла, в частности, о вышеупомянутых предприятиях "Укрнафта" и "Укртатнафта".

Также в июле прошлого года стало известно о том, что Игоря Коломойского могут лишить украинского гражданства.

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Служба безопасности Украины Игорь Коломойский
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