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Объявлено подозрение чиновнику Минобороны, причастному к скандалу с закупками продуктов

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Украина, Среда 01 февраля 2023 17:12
Объявлено подозрение чиновнику Минобороны, причастному к скандалу с закупками продуктов Фото: ГБР объявило подозрение экс-заместителю министра обороны из-за скандальной закупки продуктов (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Татьяна Зарембо

Правоохранители сообщили о подозрении уволенному заместителю министра обороны Украины в причастности к закупкам продуктов по завышенным ценам и некачественной амуниции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственного бюро расследований (ГБР).

Как отметили работники ГБР, подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины) объявили недавно уволенному заместителю министра обороны Украины, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ.

"Он лоббировал заключение договоров о поставках продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупок бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества на общую сумму свыше 1 млрд гривен. Все договоры заключались по полной подписке", - говорится в сообщении.

Следователи подчеркивают, что должностное лицо не только знало о фактах поставки некачественной продукции, но и оказывало давление на подчиненных для принятия некачественной продукции на военные склады и организацию повторных лабораторных испытаний бронепластин, не выдержавших первичных испытаний. При этом, по информации следствия, он игнорировал обращение командования сил логистики ВСУ по поводу необходимости обеспечения надлежащего приемочного контроля качества продукции.

Санкция статьи, по которой объявлено подозрение фигуранту дела, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Кроме того, ГБР отметило, что в рамках уголовного производства ими проводятся 17 обысков по разным адресам: уже изъяты большие суммы наличных денег и многое другое, что может служить доказательствами по делу. Следствие продолжается, устанавливается полный круг причастных к сделкам лиц.

Утром РБК-Украина сообщало, что СБУ сегодня проводит обыски у бывшего директора департамента закупок Министерства обороны Украины Богдана Хмельницкого и замминистра обороны Вячеслава Шаповалова. Оба причастны к скандалу с закупкой продуктов питания для военных.

Напомним, СМИ опубликовали расследование, в котором утверждалось, что якобы Министерство обороны Украины закупает продукты для ВСУ по ценам, завышенным в 2-3 раза по сравнению с ценами в киевских супермаркетах. Подробнее о скандале - читайте в материале РБК-Украина.

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