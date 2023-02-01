В налоговой Киева проводят обыски
Фото: в столичной налоговой проводят обыски следователи ГБР (Виталий Носач, РБК-Украина)
Следователи Государственного бюро расследований сегодня, 1 февраля, пришли с обысками в налоговую Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в ДБР.
Правоохранители проводят обыски в Главном управлении Государственной налоговой службы Киева.
Детали следственных действий и причины обысков пока не известны.
Напомним, вчера мы сообщали, что в помещениях "Киевводоканала" полиция проводила обыски по делу о рейдерстве.
Также ранее стало известно, что СБУ проводила обыски в Полтавском городском совете. Местные СМИ отмечали, что они проходили в рамках расследования о разглашении тайной информации о военных мэром Александром Мамаем.
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