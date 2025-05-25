ГУР разбили военный поезд оккупантов в Запорожской области: уничтожены цистерны с горючим
Во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.
Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, поезд с горючим был уничтожен точными ударами ударных БпЛА подразделений активных действий.
Целью атаки стал участок железной дороги Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.
В результате попаданий по меньшей мере три цистерны с горючим сгорели. Поставки боеприпасов и горючего в подразделения врага в регионе существенно затруднены.
В ГУР отмечают, борьба с логистикой врага на временно оккупированных территориях продолжается и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для украинских Сил обороны.
Операции украинской разведки
Напомним, что в ГУР МО Украины показали подготовку спецподразделения "Стугна". На Купянском направлении продолжались активные боевые действия по зачистке территории от российских оккупантов.
Кроме того, бойцы украинской разведки метко проводят операции вдоль всей линии фронта. ГУР показали работу в Запорожской области.
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