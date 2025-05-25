ГУР разбили военный поезд оккупантов в Запорожской области: уничтожены цистерны с горючим

Во временно оккупированной части Запорожской области 24 мая украинские силы провели успешную операцию против военного эшелона армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны.

Как сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины, поезд с горючим был уничтожен точными ударами ударных БпЛА подразделений активных действий.

Целью атаки стал участок железной дороги Верхний Токмак - Молочанск - Федоровка.

В результате попаданий по меньшей мере три цистерны с горючим сгорели. Поставки боеприпасов и горючего в подразделения врага в регионе существенно затруднены.

В ГУР отмечают, борьба с логистикой врага на временно оккупированных территориях продолжается и в дальнейшем будет оставаться приоритетом для украинских Сил обороны.