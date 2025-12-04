RU

Бывшая топ-дипломат ЕС ушла в отставку после обвинений в мошенничестве

Фото: Федерика Могерини, бывшая глава дипломатии ЕС (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Бывшая высокопоставленная чиновница ЕС Федерика Могерини объявила об отставке с должности ректора Колледжа Европы на фоне громкого расследования, касающегося подозрений в мошенничестве и возможном фаворитизме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию в Ецгастіѵ.

"В соответствии с максимальной строгостью и справедливостью, с которой я всегда выполняла свои обязанности, я сегодня решила уйти в отставку с должности ректора", - отметила Могерини в своем заявлении после заседания исполнительного комитета Колледжа Европы.

Ее решение прозвучало сразу после того, как еще один высокопоставленный чиновник ЕС - Стефано Саннино - подтвердил, что тоже покинет свой пост в конце декабря.

Обоих назвали подозреваемыми по делу, которое расследует прокуратура ЕС. Саннино возглавляет Генеральный директорат Еврокомиссии по вопросам Ближнего Востока, Северной Африки и Персидского залива.

Расследование касается годового контракта с Колледжем Европы, заключенного в рамках тендера на запуск новой академии подготовки молодых дипломатов и госслужащих.

По версии следствия, в 2021-2022 годах мог иметь место сговор между Колледжем и дипломатической службой ЕС, в частности якобы предварительное информирование об условиях тендера, который формально был открыт для университетов по всей Европе.

Могерини остается невиновной, пока продолжается расследование.

"Я имею полное доверие к системе правосудия и верю, что правильность действий Колледжа будет проверена. Готова предоставить полное сотрудничество властям", - заявила она после освобождения из-под стражи.

Могерини возглавляла Колледж Европы с 2020 года, управляя кампусами в Брюгге, Варшаве и Тиране.

В 2022 году она стала директором новосозданной дипломатической академии ЕС - должности, которую в 2024 году сделали постоянной и предусмотрели финансирование в размере 1,7 млн евро в год.

Президент Колледжа Европы Герман ван Ромпей отказался от комментариев, отметив, что не давал интервью шесть лет.

Что предшествовало?

Скандал разгорелся после серии обысков в рамках расследования возможного мошенничества, коррупции и неправомерного использования средств Европейского Союза.

Следствие проверяет реализацию программ подготовки дипломатов ЕС, где способ распределения финансирования вызвал серьезные сомнения в его прозрачности.

Ситуация нанесла ощутимый удар по репутации европейских институтов, ведь впервые в подобном деле фигурируют должностные лица столь высокого уровня.

Громкие отставки могут быть лишь первым шагом в более широком круге кадровых и политических решений, поскольку расследование продолжается и охватывает все больше дипломатических структур и проектов ЕС.

 

Напомним, ранее мы писали, что 2 декабря в Бельгии после обысков, Федерику Могерини задержали в рамках расследования возможного нецелевого использования средств Евросоюза.

Также в рамках расследования этого же дела правоохранители допросили Стефано Саннино, после чего он досрочно ушел в отставку.

Она занимала должность с 2014 по 2019 год. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы.

Отметим, лишь недавно в самом Евросоюзе намекнули Украине, что эффективная борьба с коррупцией является обязательным условием вступления в блок.

