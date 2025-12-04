Колишня топ-дипломатка ЄС пішла у відставку після звинувачень у шахрайстві

"Відповідно до максимальної суворості та справедливості, з якою я завжди виконувала свої обов’язки, я сьогодні вирішила піти у відставку з посади ректора", - зазначила Могеріні у своїй заяві після засідання виконавчого комітету Коледжу Європи.

Її рішення пролунало відразу після того, як ще один високопосадовець ЄС - Стефано Санніно - підтвердив, що теж залишить свою посаду наприкінці грудня.

Обох назвали підозрюваними у справі, яку розслідує прокуратура ЄС. Санніно очолює Генеральний директорат Єврокомісії з питань Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки.

Розслідування стосується річного контракту з Коледжем Європи, укладеного в межах тендеру на запуск нової академії підготовки молодих дипломатів та держслужбовців.

За версією слідства, у 2021-2022 роках могла мати місце змова між Коледжем та дипломатичною службою ЄС, зокрема нібито попереднє інформування про умови тендеру, який формально був відкритий для університетів по всій Європі.

Могеріні залишається невинною, доки триває розслідування.

"Я маю повну довіру до системи правосуддя та вірю, що правильність дій Коледжу буде перевірена. Готова надати повну співпрацю владі" - заявила вона після звільнення з-під варти.

Могеріні очолювала Коледж Європи з 2020 року, керуючи кампусами у Брюгге, Варшаві та Тирані.

У 2022 році вона стала директоркою новоствореної дипломатичної академії ЄС - посади, яку у 2024 році зробили постійною та передбачили фінансування у розмірі 1,7 млн євро на рік.

Президент Коледжу Європи Герман ван Ромпей відмовився від коментарів, зазначивши, що не давав інтерв’ю шість років.

Що передувало?

Скандал розгорівся після серії обшуків у межах розслідування можливого шахрайства, корупції та неправомірного використання коштів Європейського Союзу.

Слідство перевіряє реалізацію програм підготовки дипломатів ЄС, де спосіб розподілу фінансування викликав серйозні сумніви щодо його прозорості.

Ситуація завдала відчутного удару по репутації європейських інституцій, адже вперше в подібній справі фігурують посадовці настільки високого рівня.

Гучні відставки можуть бути лише першим кроком у ширшому колі кадрових і політичних рішень, оскільки розслідування триває й охоплює дедалі більше дипломатичних структур та проєктів ЄС.