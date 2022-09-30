Бывшего следователя полиции Изюма подозревают в госизмене

Двум бывшим работникам Луганской таможни и бывшей заместительнице начальника следственного отдела полиции Изюма Харьковской области сообщено о подозрении в государственной измене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, бывшие заместитель начальника оперативного отдела управления по борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил Луганской таможни и главный государственный инспектор юридического сектора Луганской таможни перешли на сторону врага.

Они прошли собеседования с представителями так называемой "ЛНР" и добровольно вступили на службу в незаконный оккупационный орган, заняв там руководящие псевдодолжности.

Кроме того, заместитель начальника следственного отдела Изюмского районного управления полиции ГУ Нацполиции в Харьковской области после временной оккупации российскими захватчиками города Изюм вступила на службу в псевдоправоохранительный орган "народная милиция", являющийся частью оккупационной администрации РФ.

Подозреваемые начали свою деятельность в интересах врага, выполняя функции представителей незаконных правоохранительных органов. Досудебное расследование осуществляется следователями Главного следственного управления Государственного бюро расследований.