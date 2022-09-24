"Сдала" оккупантам больше 20 человек. В Украине коллаборантку подозревают в госизмене

Жительница Херсона предоставила оккупантам данные 23 человек. Она с марта помогает российским захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры женщине заочно сообщено о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 1, 2 ст. 111-1 УК Украины).

Подозреваемая также устроилась специалистом в оккупационной администрации, где активно участвует в ее деятельности.

По данным следствия, подозреваемая передала оккупантам сведения о 23 людях, которые якобы представляли угрозу "властям". К указанным информатором жителям оккупанты применяли психологическое и физическое влияние.

"Сообщено о подозрении жительнице г. Херсона, которое с марта помогает оккупационным войскам РФ наносить ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ранее правоохранители разоблачили еще пятерых коллаборантов на временно захваченных территориях Донбасса. Они помогают России и поддерживают оккупационные режимы.

Также СБУ идентифицировала и назвала имена предателей на временно оккупированной территории Херсонской области, которые вступили в ряды так называемого "МВД РФ".

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