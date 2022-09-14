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СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Херсонській області

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Україна, Середа 14 вересня 2022 21:59
СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Херсонській області Фото: СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав "МВД РФ" в Херсонській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці ідентифікували низку зрадників на тимчасово окупованій території Херсонської області. Йдеться про колаборантів, які вступили до лав так званого "МВД РФ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Служби безпеки України.

За даними слідчих, в результаті оперативної роботи встановлено особи ще шістьох колаборантів, які вступили до створеного окупантами "головного управління МВД по Херсонській області".

Фейковий орган виконує роль по придушенню опору та залякує місцевих мешканців. До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Задокументовано факти викрадення і катування людей.

Наразі СБУ виявила шість осіб, яким повідомили про підозру у колабораційній діяльності:

  • Фролов Є.Л. - "начальник відділу боротьби з організованою злочинністю";
  • Яременко А.О. - "заступник начальника тренінгового центру";
  • Чернушенко В.В. - "начальник відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення";
  • Приходько В.А. - "заступник начальника відділу професійної підготовки управління кадрового забезпечення";
  • Трепетін В.В. - "старший оперуповноважений відділу розкриття злочинів проти особи";
  • Мазилкін М.Р. - "оперуповноважений відділу з розшуку злочинців та безвісти зниклих осіб".

СБУ назвала імена зрадників, які вступили до лав &quot;МВД РФ&quot; в Херсонській області

Слідчі зібрали дані про кожного колаборанта, задокументували їх злочинну діяльність та встановили місця їх перебування та маршрути переміщення.

Нагадаємо, що в Запорізькій області СБУ також ідентифікувала місцевих колаборантів, які влаштувались у "МВД РФ".

Також, СБУ викрила ще трьох колаборантів у Херсонській області.

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