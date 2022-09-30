Колишнього слідчого поліції Ізюма підозрюють у держзраді

Двом колишнім працівникам Луганської митниці та колишній заступниці начальника слідчого відділу поліції Ізюма Харківської області повідомлено про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, колишні заступник начальника оперативного відділу управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Луганської митниці та головний державний інспектор юридичного сектору Луганської митниці перейшли на бік ворога.

Вони пройшли співбесіди з представниками так званої ЛНР і добровільно вступили на службу в незаконний окупаційний орган, зайнявши там керівні псевдопосади.

Крім того, колишня заступниця начальника слідчого відділу Ізюмського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Харківській області після тимчасової окупації російськими загарбниками міста Ізюм вступила на службу до псевдоправоохоронного органу "народна міліція", який є частиною окупаційної адміністрації РФ.

Підозрювані розпочали свою діяльність на користь ворога, виконуючи функції представників незаконних правоохоронних органів. Досудове розслідування провадиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.