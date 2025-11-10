RU

Бывшего президента Южной Кореи обвинили в пособничестве КНДР

Фото: Юн Сок Йоль (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прокуратура Южной Кореи выдвинула дополнительные обвинения бывшему президенту Юн Сок Йолю. Его подозревают в злоупотреблении властью и помощи враждебному государству, то есть КНДР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

По версии следствия, экс-президент приказал нанести удар беспилотником по Пхеньяну в октябре прошлого года, чтобы спровоцировать Северную Корею на военные действия и тем самым создать повод для введения военного положения.

Запущенный беспилотник упал в районе Пхеньяна, и это, как утверждает обвинение, привело к утечке военной тайны.

В СМИ также отмечают, что обвинение в пособничестве КНДР не требует факта и доказательств сговора с соседним государством. Статью о пособничестве можно применить в случае любого ущерба военным интересам страны.

В этом же также обвинили бывшего министра обороны Ким Ен Хена и бывшего руководителя Командованием контрразведки Вооруженных сил Йо Ин Хена.

 

Дело президента Южной Кореи

Напомним, в декабре 2024 года президент Южной Кореи Юн Сок Йоль объявил в стране военное положение.

Причиной решения была попытка устранить от доминирования в парламенте оппозиционных политсил, в частности Демократическую партию. По словам Юна, партия демонстрировала приверженность Северной Корее, блокировала работу правительства и вредила государственным интересам.

После инцидента против Юна было возбуждено уголовное дело и отстранен от должности президента.

В середине декабря контролируемая оппозицией Национальная ассамблея объявила президенту импичмент. Его обвиняют в нарушении Конституции и законов путем объявления военного положения 3 декабря, введения войск в Национальную ассамблею, чтобы помешать законодателям проголосовать за указ, и выдачи приказа об аресте политиков.

