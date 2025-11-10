Колишнього президента Південної Кореї звинуватили у пособництві КНДР

За версією слідства, екс-президент наказав завдати удару безпілотником по Пхеньяну в жовтні минулого року, щоб спровокувати Північну Корею на військові дії і тим самим створити привід для введення воєнного стану.

Запущений безпілотник упав у районі Пхеньяну, і це, як стверджує звинувачення, призвело до витоку військової таємниці.

У ЗМІ також зазначають, що звинувачення у пособництві КНДР не потребує факту та доказів змови із сусідньою державою. Статтю про посібництво можна застосувати у разі будь-яких збитків військовим інтересам країни.

У цьому ж також звинуватили колишнього міністра оборони Кім Ен Хена та колишнього керівника Командуванням контррозвідки Збройних сил Йо Ін Хена.