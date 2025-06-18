ua en ru
Ср, 18 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Ликвидация предателя Грицая в Бердянске: источники раскрыли детали операции ГУР

Бердянск, Среда 18 июня 2025 19:04
UA EN RU
Ликвидация предателя Грицая в Бердянске: источники раскрыли детали операции ГУР Иллюстративное фото: в Бердянске застрелили предателя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Ликвидация предателя Михаила Грицая во временно оккупированном Бердянске была операцией Главного управления разведки. Его застрелили.

Об этом РБК-Украина сообщили источники.

Как отметили собеседники издания, Грицай пытал украинских пленных и присваивал государственное имущество. В Бердянске он был так называемым "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.

По данным источников, предателя застрелили в Бердянске при помощи пистолета с глушителем.

Стоит заметить, что Грицай неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником нардепа, возглавлял бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".

"Подобных целей - коллаборантов, приспешников врага, - на временно оккупированных территориях Украины у нас еще достаточно. Обязательно придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда - эффективно", - отметил собеседник в ГУР МО.

Ликвидация Грицая

Напомним, о ликвидации Михаила Грицая во временно оккупированном Бердянске стало известно сегодня, 18 июня, вечером.

ГУР не уточняло, как именно его ликвидировали и кто организовал операцию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бердянск ГУР Война в Украине
Новости
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Трамп сказал, что вчера дал совет "желающему быть посредником" Путину
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде