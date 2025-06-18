Ликвидация предателя Грицая в Бердянске: источники раскрыли детали операции ГУР

Ликвидация предателя Михаила Грицая во временно оккупированном Бердянске была операцией Главного управления разведки. Его застрелили.

Как отметили собеседники издания, Грицай пытал украинских пленных и присваивал государственное имущество. В Бердянске он был так называемым "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.

По данным источников, предателя застрелили в Бердянске при помощи пистолета с глушителем.

Стоит заметить, что Грицай неоднократно баллотировался в народные депутаты, был помощником нардепа, возглавлял бердянскую городскую организацию партии "Социалистическая Украина".

"Подобных целей - коллаборантов, приспешников врага, - на временно оккупированных территориях Украины у нас еще достаточно. Обязательно придем к каждому и прекратим их преступную деятельность любым способом: с глушителем и без, тихо и громко, но всегда - эффективно", - отметил собеседник в ГУР МО.