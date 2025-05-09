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За бывшего главу ГФС Насирова внесли залог, - источники

Фото: Роман Насиров (sfs.gov.ua)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Бывший глава Государственной фискальной службы Роман Насиров выйдет из СИЗО. За него внесли залог.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в правоохранительных органах.

Спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис предоставила РБК-Украина такой комментарий:

"Да, за бывшего руководителя Государственной фискальной службы внесли залог в полном размере", - подчеркнула она, не называя конкретного имени. 

Арест Насирова

Напомним, украинские правоохранители подозревают бывшего главу Государственной фискальной службы Романа Насирова в том, что он мог получить взятку в размере 722 млн гривен от бизнесмена Олега Бахматюка.

Еще в 2017 году ему избрали меру пресечения в виде ареста с возможностью внести залог в размере 100 млн гривен. Он вышел из СИЗО через несколько дней - залог внесли.

В 2022 году Высший антикоррупционный суд избрал для Насирова уже новую меру пресечения - снова арест, но уже с залогом в 523,2 млн гривен. В марте 2024 года он снова вышел.

В апреле суд снова отправил Насирова в СИЗО с возможность выйти под залог в 40 млн гривен. Причиной стал скандал - подозреваемый не явился на суд из-за того, что он вступил в ряды ВСУ. Он пытался мобилизоваться на сапера, но на фоне скандала его мобилизацию признали недействительной.

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СудРоман Насиров