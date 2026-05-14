Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения по делу о госизмене

18:10 14.05.2026 Чт
Какое решение принял следственный судья?
aimg Валерий Ульяненко
Нардепу Дубинскому избрали меру пресечения по делу о госизмене Фото: народный депутат Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Народному депутату Украины Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрали меру пресечения - содержание под стражей без права выхода под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Офиса генпрокурора и сообщение Дубинского.

Согласно данным следствия, нардеп распространял в соцсетях материалы, направленные на формирование выгодных России нарративов, дискредитацию госполитики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизации.

В четверг, 14 мая, Дубинскому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права внесения залога.

У себя в Telegram нардеп подтвердил решение суда в отношении него и написал, что судья постановил перевести его в Менскую колонию № 91.

Что предшествовало

Напомним, 5 мая, Александр Дубинский получил новое подозрение - на этот раз в государственной измене. Эксперты проверили более 50 видеообращений и публикаций нардепа.

Выводы судебных экспертиз подтвердили: материалы содержали признаки распространения нарративов, характерных для российской пропаганды.

Депутат подтвердил, что подозрение касается именно его, однако назвал дело сфабрикованным и добавил, что оно "разваливается в суде".

Отметим, дело народного депутата Евгения Шевченко, которого разоблачили на легализации более 9 млн гривен через покупку элитных автомобилей, направлено в суд.

В прошлом году стало известно, что Шевченко предстанет перед судом по совокупности обвинений в государственной измене, коллаборационной деятельности и мошенничестве в крупных размерах. Политику грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Зеленский поручил военным и спецслужбам подготовить ответ на российский удар
