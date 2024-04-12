RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Бывший командующий ОК "Юг" получил новую должность

Фото: Андрей Ковальчук (facebook.com/VAOdesa)
Автор: Иван Носальский

Бывший командующий Оперативного командования "Юг", генерал-майор Андрей Ковальчук стал начальником Военной академии Одессы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу академии.

"У Военной академии (г. Одесса) новый начальник, им стал Герой Украины - генерал-майор Андрей Ковальчук", - сказано в сообщении. 

В академии подчеркивают, что исключительный опыт в военном деле, отважность и преданность Ковальчука позволят вывести образовательный процесс и подготовку будущих офицеров на новый уровень. 

Ожидается, что под руководством генерал-майора академия станет не только местом обучения, но и центром развития военного опыта и культуры.

Увольнение Ковальчука

Напомним, 9 апреля источники РБК-Украина в Вооруженных силах Украины сообщали о том, что командующий ОК "Юг" Андрей Ковальчук был уволен.

Официальной информации об увольнении Ковальчука пока нет, но он сам обнародовал сообщение, в котором поблагодарил за службу и написал о непростых 2,5 года.

Что известно о Ковальчуке

Отметим, что Ковальчук возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году.

До этого он занимал должность первого заместителя командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2016-2021 гг.).

На момент начала войны в 2014 году был начальником штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины