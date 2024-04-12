Ковальчук сделал заявление после сообщений об увольнении из ОК "Юг"
Генерал-майор Андрей Ковальчук, бывший командующий ОК "Юг", на фоне слухов о его увольнении написал обращение к военным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ОК "Юг".
Что предшествовало
На днях РБК-Украина сообщало, что с должностей уволили сразу двух командующих украинской армии. Речь шла о генерал-майоре Андрее Ковальчуке, который был командующим ОК "Юг", и генерал-майоре Сергеем Литвиновым, который был командующим ОК "Запад".
Однако официально об увольнении не сообщалось.
Обращение Ковальчука
В пятницу, 12 апреля, на Facebook-странице ОК "Юг" появилось обращение Ковальчука. В нем он благодарит службу и пишет, что два с половиной года стали непростым и насыщенным периодом жизни для него.
Он также намекнул о своем возможном новом предназначении. В частности, Ковальчук написал, что "остается в единой армейской семье". По его словам, он будет заниматься воспитанием молодых офицеров и будет внедрять те же принципы и требования, которые всегда имел к себе и тех, кого ведет за собой: честь, порядочность, патриотизм, ответственность, отвага и здравомыслие.
"Из этого растет настоящий командир, способный быть образцом для подражания и воспитывать собственным примером свой боевой коллектив. Так формируется новейшее войско демократического независимого государства. Желаю каждому видеть в этом свои перспективы", - написал он.
Что известно о Ковальчуке
Он возглавил оперативное командование "Юг" в 2021 году. Ранее был первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками ВСУ (2016-2021 гг.). На момент начала войны в 2014 году занимал должность начальника штаба 80-й отдельной аэромобильной бригады.
Андрей Ковальчук имеет статус Героя Украины и участвовал в миротворческих миссиях Косово и Либерии. Участвовал в боях за Славянск и Луганский аэропорт.
Кадровые перестановки в ВСУ
Напомним, 8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.
На следующий день президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему главнокомандующему ВСУ Залужному и главе ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.
Позже стало известно, что президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Залужного на должность посла в Британии.
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