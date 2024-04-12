Колишній командувач ОК "Південь" отримав нову посаду

Звільнення Ковальчука

Нагадаємо, 9 квітня джерела РБК-Україна у Збройних силах України повідомляли про те, що командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука було звільнено.

Офіційної інформації про звільнення Ковальчука поки немає, але він сам оприлюднив повідомлення, в якому подякував за службу та написав про непрості 2,5 роки.

Що відомо про Ковальчука

Зазначимо, що Ковальчук очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році.

До цього він обіймав посаду першого заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ (2016-2021 рр.).

На момент початку війни у 2014 році був начальником штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

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