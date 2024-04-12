UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Колишній командувач ОК "Південь" отримав нову посаду

Фото: Андрій Ковальчук (facebook.com/VAOdesa)
Автор: Іван Носальський

Колишній командувач Оперативного командування "Південь" генерал-майор Андрій Ковальчук став начальником Військової академії Одеси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку академії.

"У Військової академії (м. Одеса) новий начальник, ним став Герой України - генерал-майор Андрій Ковальчук", - сказано у повідомленні.

В академії наголошують, що винятковий досвід у військовій справі, відважність та відданість Ковальчука дозволять вивести освітній процес та підготовку майбутніх офіцерів на новий рівень.

Очікується, що під керівництвом генерал-майора академія стане не лише місцем навчання, а й центром розвитку військового досвіду та культури.

Звільнення Ковальчука

Нагадаємо, 9 квітня джерела РБК-Україна у Збройних силах України повідомляли про те, що командувача ОК "Південь" Андрія Ковальчука було звільнено.

Офіційної інформації про звільнення Ковальчука поки немає, але він сам оприлюднив повідомлення, в якому подякував за службу та написав про непрості 2,5 роки.

Що відомо про Ковальчука

Зазначимо, що Ковальчук очолив оперативне командування "Південь" у 2021 році.

До цього він обіймав посаду першого заступника командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ (2016-2021 рр.).

На момент початку війни у 2014 році був начальником штабу 80-ї окремої аеромобільної бригади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України