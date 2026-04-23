Глава ВМС США внезапно ушел в отставку после конфликта из-за Трампа, - WSJ

Глава военно-морских сил (ВМС) США Джон Фелан ушел в отставку. Вероятно, причиной тому стал конфликт с Пентагоном из-за его связей с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Х и издание The Wall Street Journal .

"Министр военно-морских сил Джон Фелан покидает администрацию немедленно... мы благодарны министру Фелану за его службу министесртву и военно-морских силам США. Мы желаем ему успехов в дальнейшей работе", - написал Парнелл.

Он добавил, что исполняющим обязанности главы ВМС США станет заместитель ушедшего министра Хун Као. При этом причины отставки Джона Фелана не приводятся.

Но как пишет WSJ, по словам их источников, главу ВМС уволили с поста после нескольких месяцев напряженности в отношениях с главой Пентагона Питом Хегсетом. Конфликт возник из-за тесных отношений Фелана с президентом США Дональдом Трампом.

"Фелан регулярно общается с Трампом в его клубе Мар-а-Лаго, расположенном неподалеку от его дома во Флориде, и в прошлом году рассказал законодателям, что переписывается с президентом по телефону о судостроении посреди ночи", - говорится в материале издания.

Три чиновника рассказали, что прошлой осенью высшее руководство Пентагона было особенно раздражено, когда Фелан напрямую предложил Трампу идею создания современного линкора, обойдя Хегсета.

С тех пор министр войны США Пит Хегсет и его заместитель Стив Фейнберг работали над тем, чтобы подорвать позиции Джона Фелана, создав нового "царя" по закупке подводных лодок. Это должность, которая обычно находятся в ведении ВМС, и которая подчиняется непосредственно Файнбергу.

WSJ отмечает, что Хегсет уволил уже почти два десятка высокопоставленных военачальников, а также с начала прошлого года враждует с министром армии США Дэном Дрисколлом.

Что же касается Фелана, увольнение произошло в разгар крупнейшей конференции ВМС в этом году, после того, как он в последние несколько дней убеждал представителей промышленности и СМИ в приоритетах военно-морских сил.

Это также случилось на следующий день после того, как Пентагон представил Конгрессу США подробности своего бюджетного запроса, включая 65,8 млрд долларов на судостроение.

Стоит также отметить, что кадровые перестановки произошли на фоне масштабной военно-морской блокады на Ближнем Востоке, которую проводят американские военные. В регионе уже находится более 15 военных кораблей для поддержки операций против Ирана.