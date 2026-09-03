Когда-то стоил 666 долларов: раритетный Apple I продают за 800 тысяч
Один из самых известных компьютеров в истории - рабочий Apple I - в очередной раз выставили на аукцион. За раритет, когда-то стоивший 666,66 доллара, теперь планируют выручить до 800 тысяч долларов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на информацию о лоте.
Историческая ценность и подпись Стива Возняка
Раритетный экземпляр получил неофициальное название Hatfield в честь первого владельца Фреда Гэтфилда, купившего его в первый год существования компании Apple.
Модель под номером 48 в списке Apple I Registry остается в рабочем состоянии.
В общей сложности в мире сохранилось менее 75 таких устройств, и только единицы из них функционируют.
На материнской плате компьютера сохранился оригинальный автограф соучредителя Apple Стива Возняка, лично разрабатывавшего устройство.
Первый ПК Apple, за который планируют выручить 800 тысяч долларов (фото: Apple-1 Registry)
По современным стандартам Apple I трудно назвать удобным для продвинутого пользователя.
Почему?
Комплектация: покупатели должны были самостоятельно покупать блок питания, клавиатуру и монитор.
Характеристики: устройство имело всего 4 КБ оперативной памяти.
Прорыв: в середине 1970-х годов собранная материнская плата со встроенным видеовыходом была наиболее доступным решением на рынке.
Тираж: компания выпустила только около 200 таких ПК.
Письмо Стива Джобса и турне перед торгами
Вместе с компьютером новый владелец получит письмо, подписанное Стивом Джобсом в 1978 году. Тогда Фред Гэтфилд обратился в компанию с жалобой на нехватку программного обеспечения.
В ответ Джобс лично предложил поменять Apple I с доплатой 400 баксов на новенькую плату Apple II. Владелец отказался и позже продал устройство коллекционеру за 40 000 долларов.
Перед торгами, которые пройдут 14 октября в Нью-Йорке, аукционный дом Bonhams покажет лот на выставках в Лос-Анджелесе (9-11 сентября), Бостоне (21-23 сентября) и Сан-Франциско (30 сентября-1 октября).