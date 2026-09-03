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Колись коштував 666 доларів: раритетний Apple I продають за 800 тисяч

14:14 03.09.2026 Чт
2 хв
У світі існує всього 75 екземплярів
aimg Ольга Завада
Колись коштував 666 доларів: раритетний Apple I продають за 800 тисяч Комп’ютер Apple I продадуть цієї осені (фото: Apple)
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Один із найвідоміших комп’ютерів в історії - робочий Apple I - вчергове виставили на аукціон. За раритет, який колись коштував 666,66 долара, тепер планують виручити до 800 тисяч доларів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інформацію про лот.

Історична цінність та підпис Стіва Возняка

Раритетний екземпляр отримав неофіційну назву Hatfield на честь першого власника Фреда Гетфілда, який придбав його у перший рік існування компанії Apple.

Модель під номером 48 у списку Apple I Registry залишається у робочому стані.

Загалом у світі збереглося менше 75 таких пристроїв, і лише одиниці з них функціонують. На материнській платі комп'ютера зберегся оригінальний автограф співзасновника Apple Стіва Возняка, який особисто розробляв пристрій.

Колись коштував 666 доларів: раритетний Apple I продають за 800 тисячПерший ПК Apple, за який планують виручити 800 тисяч доларів (фото: Apple-1 Registry)

За сучасними стандартами Apple I важко назвати зручним для просунутого користувача.

Чому?

Комплектація: покупці мусили самостійно купувати блок живлення, клавіатуру та монітор.

Характеристики: пристрій мав лише 4 КБ оперативної пам'яті.

Прорив: у середині 1970-х років зібрана материнська плата із вбудованим відеовиходом була найдоступнішим рішенням на ринку.

Тираж: компанія випустила лише близько 200 таких ПК.

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Лист Стіва Джобса та турне перед торгами

Разом із комп'ютером новий власник отримає лист, підписаний Стівом Джобсом у 1978 році. Тоді Фред Гетфілд звернувся до компанії зі скаргою на брак програмного забезпечення.

У відповідь Джобс особисто запропонував обміняти Apple I з доплатою 400 доларів на нову плату Apple II. Власник відмовився і пізніше продав пристрій колекціонеру за 40 000 доларів.

Перед торгами, які відбудуться 14 жовтня у Нью-Йорку, аукціонний дім Bonhams покаже лот на виставках у Лос-Анджелесі (9-11 вересня), Бостоні (21-23 вересня) та Сан-Франциско (30 вересня-1 жовтня).

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