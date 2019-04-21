Кількість жертв вибухів в Шрі-Ланці досягло 160

Кількість загиблих в результаті серії вибухів у Шрі-Ланці досягло 160 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий портал News First.

Як повідомляється, в Коломбо загинули 40 людей, в Катувапитье в Катане - 93, в Баттикалоа - 27 жертв. Вибухи сталися в готелях і католицьких церквах республіки, коли місцеві жителі відзначали там Великдень.

Як повідомив міністр економічних реформ республіки Харша де Сілва, серед загиблих при вибухах в готелях і католицьких церквах є іноземці. Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив.

Крім того, в результаті вибухів щонайменше 295 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в столиці Бразилії Ріо-де-Жанейро в результаті обвалень двох багатоповерхових будівель число загиблих досягло 22 людини. Напередодні з під завалів дістали тіла ще 2.

Нагадаємо, 12 квітня у бразильському Ріо-де-Жанейро обрушилися два чотириповерхових житлових будинки. Спочатку повідомлялося про загибель трьох людей, восьми постраждалих і 13 зниклих без вісті.

Крім того, у Конго в результаті краху невеликого судна на озері Ківу минулого тижня загинули 40 людей. Відзначається, що загальна кількість загиблих досягла 40 осіб після того, як на цьому тижні були знайдені мертвими 27 осіб.