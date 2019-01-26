Кількість жертв зіткнення вертольоту і літака в Альпах зросло до 7

Фото: місце аварії в Альпах (twitter.com/cnsas_official)

В результаті аварії постраждали 2 людини

В результаті зіткнення вертольоту та легкомоторного літака в долині Аоста в Альпах, яке сталося 25 січня, загинули 7 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляється, сьогодні, 26 січня, рятувальники в ході пошукової операції виявили тіла ще двох жертв аварії. Загалом, в результаті аварії загинули 7 осіб, ще 2 людини отримали поранення.

Нагадаємо, 25 січня в Альпах в італійській комуні Ла-тюіль сталося зіткнення вертольоту з легкомоторним літаком. Пізніше стало відомо, що в результаті аварії загинули 5 осіб.

Додамо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.

Раніше, 9 січня, в Іспанії поблизу гори Ерніо розбився невеликий приватний літак. В результаті аварії загинула одна людина, ще 1 особа вважається зниклою безвісті.

Цього ж дня у Франції з радарів зник винищувач, який здійснював політ над гористою місцевістю між департаментами Юра і Ду. Пізніше рятувальники виявили уламки літака, весь екіпаж загинув.