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В Іспанії розбився приватний літак

Новини » Надзвичайні події    09.01.2019 - 20:07
В Іспанії розбився приватний літак
Фото: місце події (twitter.com/UvrErtzaintza)

В результаті аварії загинула одна людина

У середу, 9 січня, біля гори Ерніо (Іспанія) розбився невеликий приватний літак, у результаті чого загинула одна людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Europa Press.

Повідомляється, що близько 15:30 було виявлено тіло одного з пасажирів літака. Рятувальники зазначають, що зараз тривають пошуки другого пасажира.

Нагадаємо, 9 січня у Франції в гористій місцевості департаменту Юра пропав винищувач "Міраж-2000", на борту літака знаходилися дві людини. Префектура департаменту Юра почала операцію з пошуку зниклого літака. Літак вилетів з авіабази Нансі-Очей.

Пізніше повідомили, що уламки винищувача "Міраж-2000", який зник з радарів близько 11 години дня в середу, були виявлені в департаменті Юра.

РБК-Україна писало, що у Вінницькій області 16 жовтня 2018 розбився винищувач Су-27УБ під час міжнародних військових навчань "Чисте небо - 2018". В результаті катастрофи винищувача Су-27 загинули два пілоти. Один з них українець, інший - представник Національної гвардії США.

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