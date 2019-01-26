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Число жертв зіткнення вертольота і літака в Альпах зросло

Новини » Надзвичайні події    26.01.2019 - 11:12
Число жертв зіткнення вертольота і літака в Альпах зросло
Фото: місце аварії в Альпах (twitter.com/cnsas_official)

В результаті аварії в небі над італійськими Альпами загинули п'ятеро людей

В результаті зіткнення вертольота і літака в Альпах на півночі Італії загинули п'ятеро осіб, ще двоє постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Local.

Повідомляється, що, за словами представників рятувальних служб, кількість загиблих зросла до п'яти. Також уточнюється, що катастрофа сталася над льодовиком "Рютор" в долині Аоста недалеко від французького кордону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в італійській комуні Ла-тюіль зіткнулися гелікоптер і легкомоторний туристичний літак. За попередніми даними, повідомлялося про загибель чотирьох осіб.

До цього 9 січня біля гори Ерніо в Іспанії розбився невеликий приватний літак, в результаті чого загинула одна людина. Також повідомлялося, що на борту перебував як мінімум ще один пасажир, проте його тіла поки не виявили.

Також в цей день у Франції з радарів зник винищувач, який пролітав в гористій місцевості між департаментами Юра і Ду. Пізніше уламки літака виявили, екіпаж в результаті катастрофи загинув.
 

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