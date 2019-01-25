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В Італії зіткнулися вертоліт і легкомоторний літак

Новини » Надзвичайні події    25.01.2019 - 19:01
В Італії зіткнулися вертоліт і легкомоторний літак
Фото: місце зіткнення (twitter.com SeverusJnr)

В результаті авіакатастрофи загинули 4 людини

В Італії в комуні Ла-Тюіль зіткнулися вертоліт і легкомоторний туристичний літак, внаслідок чого загинули чотири людини. Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на телеканал Rai.

Повідомляється, що в результаті авиакатастрофи також постраждали дві людини. Зіткнення сталося в комуні Ла-Тюіль біля піку Рютор в західних Альпах недалеко від кордону з Францією. На місце події направлені вертольоти швидкої допомоги, з ними прибудуть і рятувальники.

Нагадаємо, 18 січня 2018 два російські винищувачі Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули троє пілотів.

Також 15 січня у місті Ріо-де-Жанейро (Бразилія) розбився поліцейський вертоліт, в результаті чого загинула одна людина і ще троє постраждали. Правоохоронці на вертольоті здійснювали звичайне патрулювання.

До цього РБК Україна писало, що 14 січня вантажний Boeing 707 розбився при посадці в аеропорту Кереджа на захід від Тегерана. Пілоти не впоралися з керуванням, і лайнер викотився за межі смуги, після чого пробив огорожу і викотився в житловий район, де загорівся. В результаті авіакатастрофи загинули 16 осіб.

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