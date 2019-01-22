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Помер третій льотчик бомбардувальника, який розбився в РФ

Новини » Надзвичайні події    22.01.2019 - 15:46
Помер третій льотчик бомбардувальника, який розбився в РФ
Ілюстративне фото (ТАСС)

Льотчик помер у військовому госпіталі

У військовому госпіталі помер третій льотчик бомбардувальника Ту-22М3, який 22 січня розбився в Мурманській області (РФ). Про це повідомиляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Як зазначається, цю інформацію підтвердили в територіальному центрі медицини катастроф Мурманської області.

"Один потерпілий загинув, це той, який був у військовому лазареті", - повідомили у центрі медицини катастроф.

Нагадаємо, в Мурманській області Російської Федерації при посадці розбився бомбардувальник Ту-22М3. Інцидент стався близько 12:40 за київським часом на військовому аеродромі в Оленегорську. Спочатку повідомлялося, що вижили командир і штурман. Всього екіпаж складається з чотирьох осіб.

РБК-Україна писало, що 18 січня 2018 два російських винищувача Су-34 зіткнулися в польоті над Японським морем, попередньо - через помилку пілотування. Літаки зіткнулися в момент повернення на авіабазу в Хурбе (277-й бомбардувальний авіаполк). На місці зіткнення двох винищувачів Су-34 над Японським морем загинули двоє пілотів.

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