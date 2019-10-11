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У Китаї обрушився міст, є жертви

Новини » Надзвичайні події    11.10.2019 - 06:39
У Китаї обрушився міст, є жертви
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

В результаті обвалення три людини загинули, двоє поранені

У Китаї при обваленні естакадного мосту у четвер, 10 жовтня, у місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Обвалення проїжджої частини естакадного мосту на перетині однієї з доріг з ділянкою автодороги державного значення, за повідомленням місцевої влади, відбулося в четвер ввечері.

В результаті три легкових автомобіля затисло уламками моста, у двох з них знаходилися три людини, які загинули.

У момент аварії на мосту були три легкових автомобіля і дві вантажівки.

В даний момент на місці аварії тривають роботи з ліквідації наслідків.

За попередньою оцінкою причина аварії - перевантаження мосту.

Нагадаємо, 28 вересня в Китаї зіткнулися автобус і вантажівка, в результаті чого загинули 36 осіб, ще 36 отримали поранення. За попередніми даними, у автобуса лопнуло переднє колесо, через що він виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою.

У Тайвані стався обвал мосту, є постраждалі У Китаї в результаті зіткнення автобуса з вантажівкою загинули більше 35 осіб
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