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У Франції обвалився міст

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 12:51
У Франції обвалився міст
Фото: обрушеный міст у Франції (twitter.com/olecorre)

В результаті обвалення моста у Франції загинула людина

Міст, що веде до міста Мирпуа-сюр-Тарн на південно-заході Франції, обвалився, в результаті чого автомобіль впав у річку і загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Повідомляється, що поліція зараз веде розслідування. Повідомляється, що в результаті події постраждали 9 людей і загинув підліток.

Нагадаємо, у Китаї при обваленні естакадного мосту у четвер, 10 жовтня, у місті Усі східно-китайської провінції Цзянсу три людини загинули і дві отримали поранення.

Також на північному сході Тайваню у вівторок, 1 жовтня, обрушився арочний міст в одному з місцевих рибальських портів, в результаті якого постраждали, щонайменше, десять осіб.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 вересня в Одеській області через сильну зливу стався обвал частини мосту між селами Болград і Кубей.

Крім того, 25 серпня в Харкові обвалився автомобільний міст. Обвалення одного боку автомобільного мосту від ринку "Лоск" у бік селища Пісочин сталося близько 9 годин ранку. З'ясувалося, що даний автомобільний міст вже кілька років був визнаний аварійним. За даними "Укравтодору", обвалення моста викликала перевантажена вантажівка.

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