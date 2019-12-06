Кількість жертв пожежі в Одесі зросла до трьох

Особистість третьої загиблої встановлюється
Кількість жертв, загиблих під час пожежі в одеському коледжі зросло до трьох. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думская".
Як повідомляється, рятувальники виявили тіло жінки. Її особа встановлюється.
"Винесли тіло ще однієї загиблої. Таким чином, станом на 15:30 п'ятниці в результаті пожежі загинуло три людини. Ще 12 осіб числяться зниклими", - йдеться в повідомленні.
Раніше стало відомо, що студентка, яка вважалася зниклою без вісті, знайшлася. Вона на момент пожежі була в іншому місці. Також 5 грудня також знайшли живий жінку, яка значилася зниклою без вісті.
Відзначимо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Займання могло статися через подовжувача в закритому кабінеті. Поліція розглядає версію підпалу.
Раніше повідомлялося, що число постраждалих в результаті пожежі зросла до 32 осіб.
Крім того, президент Володимир Зеленський розпорядився провести масові перевірки з-за пожежі в Одесі.
Раніше був опублікований офіційний список зниклих.