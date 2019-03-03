Кількість жертв обстрілів у Кашмірі перевищила 10

В результаті обстрілів загинули 11 осіб

В результате обстрелов в районе Кашмир между индийскими и пакистанскими военными погибли 11 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, в результате обстрелов между Пакистаном и Индией, которые возобновились в субботу, 2 марта, в районе Кашмир, погибли 11 человек.

Пакистанская сторона заявила, что в результате обстрелов на пакистанской стороне Кашмира погибли 7 человек. В свою очередь в Индии сообщили о 4 жертвах обстрелов в индийской части спорного региона.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате обстрелов из стрелкового и артиллерийского оружия между вооруженными силами Индии и Пакистана в районе Кашмир погибли 8 человек.

Боевые действия между индийскими и пакистанскими войсками в районе Кашмир возобновились в ночь на субботу, 2 марта. Тогда погибли по меньшей мере 4 человека.

Добавим, 27 февраля Пакистан сбил два самолета ВВС Индии и захватил индийского пилота. В Пакистане заявили, что ВВС Индии нанесли удары по "невоенным целям". В ответ Индия сбила пакистанский истребитель. Однако в Пакистане заявили, что это был не их самолет.

Позже, Пакистан освободил индийского пилота. В Пакистане назвали освобождение индийского военного "жестом мира".