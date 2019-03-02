Кількість жертв обстрілів в районі Кашмір зросла до 8

Ілюстративне фото (Reuters)

Жертвами обстрілів стали військові та цивільні

Кількість жертв в результаті обстрілів в районі Кашмір між збройними силами Індії та Пакистану зросла до 8 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, в результаті обстрілів зі стрілецької та артилерійської зброї між країнами, які розпочалися в суботу, 2 березня, загинули щонайменше 8 осіб.

За даними пакистанської сторони, в результаті обстрілів з боку Індії загинули п'ятеро осіб, один з них - цивільний. Ще двоє отримали поранення.

В свою чергу індійська армія заявила про напади на декілька їхніх блокпостів, які здійснили пакистанські війська. Також в Індії повідомили про загибель трьох цивільних у районі лінії контролю, що розділяє Кашмір на індійську і пакистанську частини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в результаті обстрілу округу Пунч в індійському штаті Джамму і Кашмір з боку Пакистану загинули щонайменше 4 людини, ще 4 отримали поранення. У той же час в Пакистані заявили про загибель підлітка в результаті обстрілу з індійської сторони.

Додамо, 27 лютого Пакистан збив два літаки ВПС Індії і захопив індійського пілота. У Пакистані заявили, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнним цілям". У відповідь Індія збила пакистанський винищувач. Але в Пакистані заявили, що це був не їхній літак.

Пізніше, Пакистан звільнив індійського пілота. В Пакистані назвали звільнення індійського військового "жестом миру".